كحول بالسرّ وخميرة في السوق السوداء وفي العراق فستق المفاليس: سلع تخطف الاهتمام في حظر كورونا

2020/04/24 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – شكل النقص بورق المراحيض أولى حالات الهلع في الولايات المتحدة، ثم الجعة في المكسيك، وفي فرنسا كان الدقيق بلا أي مفاجأة: تلك المواد التي افتقدتها رفوف المتاجر كشفت كيف يتعامل العالم مع الحظر جراء جائحة كوفيد-19.ذهب أوسكار النقص الأغرب للعام 2020 إلى أفغانستان، حيث انتشرت شائعة أن طفلاً ولد حديثاً […]

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