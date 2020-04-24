كاظم الساهر ينعى عازف فرقته

2020/04/24 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة -الزمان نشر الفنان العراقي كاظم الساهر على حسابه على “إنستغرام”، صورة لأحد ابرز العازفين في فرقته الموسيقية الخاصة ناعيا رحيله.وقال الساهر في نعي عازف الكمان محمد علي عباس : “الاستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان.إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

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