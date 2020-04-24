نساء عبد الله قش والعنف المركّب - هدى بحروني

2020/04/24 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_بحروني شهد مجتمعنا التونسي في السنوات الأخيرة، تصاعدا كبيرا في وتيرة العنف وتعدّدا في أشكاله في مختلف الفضاءات العامّة والخاصّة بشكل لافت للنّظر، ولم تكن الحياة السياسيّة إلّا مسرحا للتّدافع والصّدام والعنف المتبادل بين الفرقاء السّياسيين(حزب النهضة ، حزب نداء تونس، الجبهة الشعبية...)، فقد كان البرلمان مشهدا يوميّا حيّا على خصومات استخدم أطرافها أشكالا مختلفة من العنف كالكلام النّابي والتّنابز بالألقاب و ......





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