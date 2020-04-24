رغم الهدوء واستمرار عودة النازحين… خروقات متجددة لاتفاق موسكو في إدلب

2020/04/24 | 14:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة #إدلب خلال الليلة الماضية خروقات عدّة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ الخامس من الشهر الفائت في المنطقة.وأفادت مصادر محليّة لموقع «الحل نت» بتجدد القصف المدفعي فجر اليوم من قبل «الجيش السوري»،…

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