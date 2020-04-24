وفيات كورونا في ايران ترتفع إلى 5574

2020/04/24 | 14:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، للتلفزيون الحكومي، أنّ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع 93 اليوم الجمعة ليصل الإجمالي إلى 5574 حالة.وأضاف أنّ إجمالي عدد المصابين بالمرض وصل إلى 88194 منهم 3121 فى حالة حرجة.

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