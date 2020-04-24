مقتل واصابة 3 من الحشد العشائري بهجوم لداعش في ديالى

2020/04/24 | 14:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالىقتل اثنان من الحشد العشائرى وأصيب ثالث، اليوم الجمعة، في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي شمال محافظة بعقوبة.وقال مصدر أمني ان اثنين من الحشد العشائري قتلا وأصيب ثالث إصابة بالغة أثناء صد هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية بضواحي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة .

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