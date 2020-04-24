قطر تسجل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/24 | 14:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8525، وشفاء 59 حالة من المرض.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة والتي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة.بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المناطق الصناعية وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.وتعود باقي الحالات الجديدة المصابة بفيروس (كوفيد - 19) لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين بدورهم كان قد أصابهم الفيروس من خلال أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب تعرضهم لأشخاص مصابين.وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.ولفتت وزارة الصحة إلى أنه بتسجيل 59 حالة جديدة تماثلت للشفاء، يصل إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في دولة قطر إلى 809 حالات.

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