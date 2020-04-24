حشد الانبار لـ”العهد نيوز”: إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعها داعش في المناطق الصحراوية

2020/04/24 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص كشف امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي اليوم ،الجمعة ، ان القوات الامنية ابطلت مفعول عبوة ناسفة بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار.وقال العيساوي في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “قوة من قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من حشد لواء عامرية الصمود نفذ حملة دهم وتفتيش على […]

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