بالتفاصيل:كيف انضمت قوات المرجعية الى “الجيش الخاص للقائد العام”؟،،بوادر انشقاق الحشد وتحريض على توسيعه!

2020/04/24 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: منذ ان أعلنت قوات الحشد الشعبي التابعة للمرجعية الدينية في النجف، مغادرة هيئة الحشد الشعبي والانتقال إلى أمرة القائد العام للقوات المسلحة، أثير المزيد من الاسئلة بشأن طبيعة هذا الانتقال الى قيادة مختلفة.وتشير عدة مصادر الى اسباب انشقاق الحشد الى انه جاء بعد تصويت لجنة مصغرة على وضع مؤسس مليشيا كتائب […]

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