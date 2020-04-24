توقف مصفى نفطي كويتي عن العمل بعد إصابة عامل بـ”كورونا”

2020/04/24 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، إن مشروعا مرتبطا بمصفاة ميناء الأحمدي تم إيقافه بسبب إصابة عامل بفيروس كورونا.وأكدت الشركة في بيان “تسجيل إصابة عامل يتبع إحدى الشركات المقاولة المتعاقدة بفيروس كورونا المستجد”، مضيفة أن “المذكور من الجنسية الهندية ويعمل في أحد المشاريع التابعة لمصفاة ميناء الأحمدي، وقد تم الاشتباه بإصابته أثناء تواجده […]

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