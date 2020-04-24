تغييرات عسكرية جذرية في “هيئة تحرير الشام”: هل بات مصيرها متعلقاً بالتفاهمات الدولية؟

2020/04/24 | 14:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يمض شهر على إبرام #الاتفاق_الروسي_التركي حول محافظة #إدلب السورية، في الخامس عشر من آذار/مارس الماضي، حتى أعلنت #هيئة_ تحرير_ الشام عن تغييرات في هيكليتها العسكرية.فأصبحت مكونة من ثلاث وحدات عسكرية أساسية، تسمى “ألوية”…

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