وكيل المرجعية يدعو الجهات الصحية الى توحيد خطابها بشأن حالات الإصابة والشفاء بكورونا

2020/04/24 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دعا السيد أحمد الصافي وكيل المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الجمعة، الجهات الصحية في العراق إلى توحيد خطابها بشأن معلومات تخص حالات الاصابات والشفاء التي تخص فيروس كورونا.وقال الصافي في كلمة متلفزة: “نشد على أيادي كل الجهات الصحية التي بذلت الجهد بعد الجهد لمواجهة فيروس كورونا والحد من الإصابات”.وأضاف: […]

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