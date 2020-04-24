ممثل المرجعية عن رمضان في

2020/04/24 | 14:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف، أحمد الصافي، المواطنين العراقيين إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات التي تصدر من الجهات المختصة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

الصافي: طول مدة الحجر الصحي ليس مبررًا لخرق قرار حظر التجوال الذي أقرته خلية الأزمة

قال الصافي في كلمة عن استهلال شهر رمضان في "زمن كورونا"، وتابعها "ألترا عراق"، إن "المواطنين عليهم الالتزام بالتوصيات والإرشادات التي تصدر من الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

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أشار ممثل المرجعية الدينية إلى أن "طول مدة الحجر الصحي ليس مبررًا لخرق قرار حظر التجوال الذي أقرته خلية الأزمة، ولا بد من الناس الالتزام بالإرشادات، وإن العراق والعالم يعانيان بسبب فيروس كورونا".

وبشأن معلومات الفيروس، طالب الصافي "الجهات المعنية بتوحيد الخطاب بشأن المعلومات التي تخص فيروس كورونا المستجد"، موضحًا "أي أن التوجيه يكون من جهة واحدة، وأن تعطي الجهات الصحية المعنية بيانات وفهم أوضح لسائر الناس".

وفيما دعا إلى "مساعدة المتضررين من قرار حظر التجوال"، أكد أن "التراحم بين الناس والمساعدة يؤثر كثيرًا في رفع البلاء"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر إيجابي في الموروث الديني، والتصدق سرًا يطفئ غضب الله، والصدقة تجعل مخالف الله في مأمن".

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