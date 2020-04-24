الموقف الوبائي في بابل منذ بداية أزمة كورونا

2020/04/24 | 14:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد حالات الحجر المنزلي (190) حالة (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الأزمة في صحة محافظة بابل، تسجيل 28 إصابة بفيروس كورونا في المحافظة منذ أول حالة سجلت في المحافظة.

قالت الخلية ببيان صادر في 24 نيسان/أبريل وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، عن الموقف الوبائي في المحافظة، مشيرة إلى أن العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 28 حالة.

أضافت الخلية أن "عدد الراقدين لتلقي العلاج حاليًا (14)، وحالات الشفاء (9)، وحالات الوفاة (5)"، لافتًا إلى أن "الحالات المشتبه بها ولا زالت قيد الفحص بلغت (13) حالة، فيما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي (190) حالة".

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