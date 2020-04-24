ممثل المرجعية يشدد على الالتزام بالارشادات الخاصة بكورونا

2020/04/24 | 14:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي اليوم الجمعة، الى الالتزام بالارشادات الخاصة بكورونا.

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