كارثة إنقطاعات الكهرباء ومحنة إنقطاع  ماء الإسالة بمنطقة الدورة!!

2020/04/24 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب عادت ظاهرة الإنقطاعات الطويلة للكهرباء وماء الإسالة عن منطقة الدورة، ومنها حي الميكانيك وبقية أحياء بغداد ، لتشكل الظاهرة الأكثر إيلاما وتقطيعا للحياة وتعريض حياة مئات الالآف من ساكنيها لمعاناة قاسية ،لم يشهدها العراق منذ عقود، وبخاصة أزمة ماء الإسالة!! وما إن سمع السيد وزير الكهرباء الحالي كما يبدو ، أن نجمه […]

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