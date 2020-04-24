اسبانيا تسجل قرابة 7 آلاف اصابة جديدة بكورونا

2020/04/24 | 14:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، تسجيل 6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و367 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة، "ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 219 ألفاً و764 من مستوى 213 ألفاً و24 سجلت أمس الخميس، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 22 ألفاً و524 من مستوى 22 ألفاً و157".

وتظهر البيانات الجديدة، عودة مستوى الإصابات اليومية إلى الارتفاع بعد الزيادات الطفيفة التي سجلتها على مدار اليومين الماضيين.

في حين لفتت البيانات إلى تراجع في مستوى الوفيات اليومي بلغ 367 بعد أن سجل 440 وفاة أمس الخميس.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في قائمتي الدول الأكثر تضررا بالوباء.

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