مسؤول ايراني ينصح الادارة الامريكية بـ(القراءة)

2020/04/24 | 14:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بعث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، برسالة إلى الإدارة الأمريكية.

ووجه موسوي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مساء أمس الخميس، نصيحة للإدارة الأمريكية، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، والذي يوافق الثالث والعشرين من نيسان من كل عام، قائلا "نصيحتي المجانية للمسؤولين الأمريكيين هي اقرأوا الكتب".

وأضاف "لو كان القادة الأمريكيون يقرؤون الكتب غير القصصية حول الشؤون العالمية، لتخلوا عن توجيه التهديدات الجوفاء ضد الشعب الإيراني العظيم والاعتماد على أناس مزيفين لإصدار أحكامهم، وتخلوا عن إسناد مسؤولية سياسات بلدهم تجاه إيران لدعاة الحرب".

يشار إلى أن موسوي قد أعلن، أمس الخميس، عن استدعاء السفير السويسري لدى طهران كراعي للمصالح الأمريكية، وتسليمه مذكرة احتجاج.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال موسوي إن "ذلك يأتي ردا على المضايقات والأعمال الاستفزازية للقوات الأمريكية في الخليج".

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