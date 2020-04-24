بالصورة.. عراقي يصنع جهاز تعقيم باستخدام الأشعة ’’فوق البنفسجية’’

2020/04/24 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت جامعة ديالى، الجمعة (24 نيسان 2020)، عن نجاح تدريسي في صناعة جهاز تعقييم باستخدام الاشعة فوق البنفسجية.

وقالت الجامعة في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، إن" التدريسي من كلية الهندسة بجامعة ديالى علي محمد صالح نجح في تصنيع جهاز تعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية".

وأضافت، ان "الجهاز قادر على تدمير الحمض النووي للفيروسات والبكتريا بهدف تعقيم السطوح والاجسام غير الحية التي قد تؤدي عملية رشها بالسوائل المعقمة الى إتلافها والحاق الضرر فيها كتعقيم الوثائق والاوراق الرسمية في المؤسسات الادارية والصحية فضلا عن تعقيم العملات الورقية والاغذية والمشروبات وغيرها مع الاخذ بنظر الاعتبار الكلفة الواطئة للمنتج والبالغة (25000) خمسة وعشرون الف دينار عراقي فقط".

وأشارت الجامعة في بيانها ،ان" المنتج الذي تم تصميمه بواسطة الحاسوب بإستخدام برنامج ( Corel Draw) يتكون من انبوبة الوسط الفعال المولد للأشعة فوق البنفسجية ودائرة إلكترونية لتجهيز القدرة الكهربائية والواح عاكسة للأشعة من مادة الاكريلك ".

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