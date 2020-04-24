بالوثيقة.. عراقيون في روسيا يتقدمون بشكوى ضد وكيل الخطوط الجوية العراقية ويتهمونه بالابتزاز

2020/04/24 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قدمت الجالية العراقية المقيمة في روسيا، الجمعة (24 نيسان 2020)، شكوى ضد وكيل شركة الخطوط الجوية الع...





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