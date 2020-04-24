المعموري يحذر من خطر اتساع الهجمات الإرهابية في محافظة ديالى

2020/04/24 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو مجلس النواب برهان المعموري، من اتساع رقعة الهجمات الارهابية في محافظة ديالى بسبب نشاط تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المعموري في تصريح إن محافظة ديالى تعتبر من المحافظات ذات الخصوصية الأمنية لما تتمتع به من موقع جغرافي حساس كونها تربط العاصمة بغداد بالمحافظات الشمالية، مضيفا أن الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة قبل عدة سنوات أثرت بشكل واضح على استقرار العاصمة.

وأوضح المعموري أن المناطق المترامية الاطراف في محافظة ديالى تحتاج إلى قطعات عسكرية إضافية لسد ثغراتها الأمنية، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بإرسال لواء أو لواءين إلى جانب الفرقة العسكرية الخامسة المنتشرة في مناطق المحافظة لضمان المعالجة السريعة للوضع الأمني.

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