إيطاليا تطلب المساعدة من روسيا لمكافحة “كورونا”

2020/04/24 | 14:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الروسي في روما سيرغي رازوف، إن سلطات منطقتي أبوليا وفريولي فينيتسيا جوليو الإيطاليتين، طلبت من روسيا إرسال عسكرييها للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف السفير، خلال جسر تلفزيوني اليوم: “تلقينا طلبات رسمية من قيادات بعض مناطق إيطاليا، لإرسال مختصين من الجيش الروسي لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم.وصلت طلبات بهذا الخصوص من […]

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