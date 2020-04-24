مورينيو  يوزع الطعام للمحتاجين من مزرعة توتنهام

2020/04/24 | 14:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اتجه المدرب البرتغالي والمدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنكليزي، جوزيه مورينيو، إلى الزراعة بسبب توقف الدوري الممتاز إثر تفشي فيروس كورونا في العالم.وظهر مورينيو في فيديو عبر الحساب الرسمي لتوتنهام، عبر “تويتر”، قائلا: “مرحبا، خوسيه هنا، هذه هي حديقة المطبخ في مركز التدريب حيث نزرع الفاكهة والخضروات الطازجة لمطعم الفريق الأول”.وتابع: […]

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