القامشلي: الإدارة الذاتية تخفف إجراءات الحظر مع قدوم شهر رمضان

2020/04/24 | 14:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزالت قوّات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية أمس الخميس، جميع الحواجز ضمن مدينة #القامشلي، وأعادت فتح جميع الطرقات في أول خطوة غير معلنة لتخفيف إجراءات الحظر تزامناً مع قدوم شهر رمضان.وكنت الإدارة الذاتية قد…

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