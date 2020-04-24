فصائل “العتبات” تنقلب على الحشد الشعبي برعاية السيستاني

2020/04/24 | 14:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الألوية الأربعة التابعة للمرجعية الدينية العليا في مدينة #النجف، اليوم الجمعة، بيانًا يؤكد انفكاكها عن هيئة #الحشد_الشعبي، فيما حددت شروط الانسحاب من الهيئة للفصائل الراغبة.وأعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكّلة من قبل العتبات…

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