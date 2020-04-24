المرجعية الدينية: على المواطنين الالتزام بالتوصيات الخاصة بـ”كورونا”

2020/04/24 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي، الجمعة، إلى الالتزام بالتوصيات والارشادات التي تصدر من الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما طالب بتوحيد الخطاب الحكومي بشان الفيروس.وقال الصافي في كلمة عن استهلال شهر رمضان، إن “المواطنين عليهم الالتزام بالتوصيات والارشادات التي تصدر من الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.وتابع، أن […]

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