نوال الزغبي : اتحاربت أنا وتكرهت وشككوني في نفسي

2020/04/24 | 14:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة لشارة مسلسل “سلطان المعز”، تحت عنوان “اتحاربت”.وغردت الزغبي على صفحتها في موقع تويتر قائلة “اتحاربت أنا وتكرهت وشككوني في نفسي تهت”.وباركت الفنانة اليسا للزغبي على الاغنية الجديد معلقة بالقول: “مبروك يا عزيزتي على الاغنية الؤرة والجميلة.” يذكر أن مسلسل سلطانة المعز من بطولة غادة عبد […]

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