نجدة بغداد تعلن اعتقال 34 مخالفاً لحظر التجوال

2020/04/24 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، القاء القبض على 34 مخالفات لاجراءات حظر التجوال ومخمورين في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “نجدة بغداد القت القبض على ٣٢ شخصا مخالفا لتعليمات واوقات حظر التجوال في مناطق متفرقة من العاصمة”.واضافت، انه “تم ايضا القبض على مخمورين اثنين يعترضون سبيل المارة ضمن […]

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