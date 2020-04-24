بالوثيقة ..اتهام وكيل الخطوط الجوية العراقية بابتزاز العراقيين العالقين في روسيا

2020/04/24 | 14:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل شكوى تقدمت بها الجالية العراقية في روسيا ضد وكيل الخطوط الجوية العراقية لإبتزازه العراقيين العالقين في روسيا بمبالغ تصل الى 600$ مقابل الحصول على تذكرة واحدة للعودة الى العراق .

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