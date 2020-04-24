زاخاروفا :لافروف عزل نفسه بسبب فيروس كورونا

2020/04/24 | 14:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عزل نفسه في موقع العمل بسبب فيروس كورونا.وقالت زاخاروفا عبر أثير إذاعة صدى موسكو ،رداً على سؤال حول صحة الوزير الروسي: "لقد عزل نفسه في العمل، مثلنا جميعاً، بالطبع، نعود إلى المنزل للنوم وتغيير الملابس وللراحة، نحن نجلس كلنا في سمولينسكايا ونتصل ببعضنا عبر الإنترنت".وأضافت انه "لم تبدأ فقط المحادثات الهاتفية والمفاوضات على المستوى الوزاري، ولكن جرت مفاوضات متعددة الأطراف.وسيكون هناك المزيد، ابتداء من الأسبوع المقبل، نتوقع صيغ فيديو جديدة للمفاوضات على المستوى الوزاري".وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الماضي، فيروس كورونا وباء عالميا، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع نحو 190 ألف حالة وفاة.ا

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