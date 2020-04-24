مسؤول امني يكشف عن اعداد عناصر “داعش” المتواجدين غربي الانبار   

2020/04/24 | 14:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /الانبار..كشف مصدر امني رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ،الجمعة، ان معلومات استخباراتية تمكنت من معرفة الاعداد التقريبية لخلايا عناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق صحراء الانبار الغربية .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بان اعداد خلايا عصابات داعش الاجرامية المتواجدين في مناطق […]

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