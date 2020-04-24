الكعبي يدعو العراقيين لمساندة الكوادر الصحية للقضاء على “كورونا”

2020/04/24 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الجمعة، الشعب العراقي لمساندة الكوادر الصحية والطبية ومختلف تشكيلات القوات الامنية عبر الالتزام بالوصايا والارشادات الصحية.وقال الكعبي في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه “نهنئ الشعب العراقي والمسلمين في شتى ارجاء العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونتمنى ان تتعاون فيه كل الجهود لدرء مخاطر […]

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