2020/04/24 | 14:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كوردستان يستذكر "الهجوم البربري" على قلعة دزة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كوردستان يستذكر "الهجوم البربري" على قلعة دزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).