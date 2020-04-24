تسجيل اصابتين جديدتين بـ”كورونا” في البصرة

2020/04/24 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لترتفع اعداد الاصابات الى 296، فيما اشارت الى تماثل اربع حالات للشفاء التام لترتفع حالات الشفاء الى 142 حالة.

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