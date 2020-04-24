تسجيل 1168 إصابة جديدة و93 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران

2020/04/24 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد الى ثمانية وثمانين الفا ومئة وأربع وتسعين إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل الف ومئة وثمان وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة ثلاث وتسعين حالة ليصل اجمالي الوفيات الى خمسة ألاف وخمسمئة واربع وسبعين حالة.

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