الديمقراطي الكردستاني : هناك تفاهماً إيجابياً وعميقاً بين الكاظمي وبين القيادات الكردية

2020/04/24 | 14:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-ايني قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، فيان صبري إن هناك اتصالات مكثفة تجري بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وبين القيادة الكردية حول مختلف القضايا".

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