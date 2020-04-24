ابطال مفعول عبوة ناسفة غربي الانبار

2020/04/24 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار..اعلن امر حشد لواء قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ،الجمعة، ابطال مفعول عبوة ناسفة بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال العيساوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” القوات الامنية شرعت بعملية امنية استباقية على خلفية قيام مجموعة من خلايا ارهابي داعش بزرع عبوة ناسفة في منطقة الهبارية في صحراء الانبار […]

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