حين منحني -الأبنودي- منديله لأبكي - فاطمة ناعوت

2020/04/24 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت ===============هذا شهرُ "أبريل" الذي وصفه الشاعرُ الأمريكي البريطاني بأنه "أقسى الشهور الذي يُنبِتُ الليلكَ من الأرضِ الميّتة"، في قصيدته الشهيرة: “الأرضُ الخراب، أو الأرضُ الجدب، أو الأرض القفر، أو الأرض القاحلة، أو أرضُ اليباب": The Waste Land.



وبالنسبة لنا في مصر هو بالفعل شهرٌ جميلٌ، وقاسٍ في آن.



في هذا الشهر، منحتنا السماءُ شاعرًا مصريًّا عزَّ نظيرُه.



وفي هذا الشهر ذاته، حرمنا منه ال ......





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