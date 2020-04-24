2020/04/24 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زينب_محمد_عبد_الرحيم في واقع الأمر إنَّ الإنسان منذُ نشأتهِ الأولى وهو يعيش تحت وطأة الصراع فمنذُ البدء انشغلت مُخيلة الإنسان القديم بأفكار الطبيعة من حولة وبرع في صناعة الرموز واختيارها من بين ما هو مادي وغير مادي فالظواهر الكونية التي عجز الإنسان الأول عن فهمها حوّلها إلىّ أسطورة مليئة بالرموز التي صاغها مِن بنات أفكارهُ تارة و من الواقع المحسوس تارةً آخرى وبذلك أستطاع أنْ يهرب من الحتم الطبيعي الذي يعيش في صراع دائ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السبوع وارتباطه بأسطورة إيزيس وأوزيريس - زينب محمد عبد الرحيم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السبوع وارتباطه بأسطورة إيزيس وأوزيريس - زينب محمد عبد الرحيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).