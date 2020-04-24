تسجيل إصابتين جديدتين بالجائحة الوبائية في دهوك

2020/04/24 | 15:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهذا يرتفع إجمالي الإصابات في دهوك إلى 18 إصابة تعافى 15 منهم - صورة ارشيفية

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