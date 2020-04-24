37 حالة وفاة فى روسيا خلال 24 ساعة،،موسكو تدخل معركة كورونا

2020/04/24 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى العاصمة الروسية موسكو، أن عدد الوفيات جراء الفيروس فى العاصمة بلغ 325 حالة، بعد تسجيل 37 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.رئيس مكتب أوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوخ، قال أنه “لا يمكننا السماح لأنفسنا بالشعور بالأمان في ظل تفشى أزمة فيروس كورونا، […]

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