كورونا تقضي على ” الظاهرة الشاذة” في بعقوبة

2020/04/24 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..شكلت ظاهرة سرقة اغطية المنهولات في احياء وازقة بعقوبة مركز محافظة ديالى مصدر قلق كبير لدائرة المجاري منذ اشهر طويلة نظرا لخطورتها على حياة المدنيين وخاصة الاطفال ما يجعلها في وضع استنفار على مدار الوقت لتعويض مايسرق لتفادي اي كارثة لكن المفاجئة تغير الوضع بعد بروز فيروس كورونا.مدير مجاري بعقوبة وليد […]

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