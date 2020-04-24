بلاسخارت تقدم التهنئة بحلول شهر رمصان المبارك

2020/04/24 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين بلاسخارت، المسلمين في العراق والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت بلاسخارت خلال رسالة تهنئة أصدرتها بهذه المناسبة، ان شهر رمضان هو شهر للسلام، يكرسه المسلمون للصيام والصلاة، للتأكيد على الصفح والإحسان تجاه الناس الأصعب حالا على حد تعبيرها، مضيفة ان الشهر المبارك يبقى فرصة للتدبر والاعتزاز بما لدينا، والاعتناء ببعضنا البعض، على الرغم من استمرار جائحة فيروس التي أحدثت عواقب اقتصادية ونفسية في العراق وانحاء العالم، في ظل إجراءات الحظر والتباعد الجسدي التي رافقته.

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