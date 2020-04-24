نيمار: افتقد كثيراً للعب كرة القدم

2020/04/24 | 16:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مهاجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، أنه لا يعلم موعد عودته للعب مجدداً بسبب فيروس كورونا المستجد [كوفيد-19] الذي يسبب له “قلق”، وأنه يفتقد التنافس وزملائه في الفريق بشدة.

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