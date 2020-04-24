2020/04/24 | 16:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]شكلت ظاهرة سرقة اغطية المنهولات في احياء وازقة بعقوبة مركز محافظة ديالى مصدر قلق كبير لدائرة المجاري منذ اشهر طويلة نظرا لخطورتها على حياة المدنيين وخاصة الاطفال ما يجعلها في وضع استنفار على مدار الوقت لتعويض مايسرق لتفادي اي كارثة لكن المفاجئة تغير الوضع بعد بروز فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تقضي على ” الظاهرة الشاذة” في بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تقضي على ” الظاهرة الشاذة” في بعقوبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).