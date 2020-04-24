كورونا بالولايات المتحدة.. ضعف الوفيات في 10 أيام

2020/04/24 | 16:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المتوقع أن يصل عدد الوفيات الناتجة عن وباء كورونا في الولايات المتحدة إلى 50 ألفا اليوم الجمعة، وهو ما يمثل ضعف عدد الوفيات بالفيروس قبل عشرة أيام، والأعلى في العالم، وفقا لإحصاءات رويترز.وبحسب إحصاء لرويترز أصيب نحو 875 ألف أميركي بالمرض التنفسي شديد العدوى (كوفيد- 19) الذي يسببه الفيروس، وتوفي حوالي ألفين […]

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