صحة الديوانية بشأن التحذيرات من ’’الفيروس الأوروبي’’: العراق لا يمتلك أجهزة مختبرية للفحص الجيني

2020/04/24 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

نفت دائرة صحة محافظة الديوانية، الجمعة (24 نيسان 2020)، انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فيما أكدت عدم تسجيل المحافظة أية حالة منها.

وقالت مديرة صحة المحافظة، لمياء الحسناوي، في تصريح، إن "ما أشيع من اخبار بخصوص انتشار سلالة جديدة من الفيروس تدعى بالكورونا الاوربي، ليس له أساس من الصحة".وأضافت الحسناوي، أن "المحافظة لم تسجل أية حالة من هذا الفيروس".





وأشارت الى أن "العراق لا يمتلك اجهزة مختبرية للفحص الجيني التسلسلي، وبالتالي لا يمكن تحديد سلالة الفيروس".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر مدير عام صحة محافظة المثنى، عون المالكي، من ’’سلالة خطيرة’’ لفيروس كورونا، فيما أكد ظهور أعراضها على المصابين في المحافظة مؤخراً.

وقال المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نحذر من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة".

واضاف البيان أن "هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً".

قبل ذلك، أفاد مصدر طبي، في محافظة المثنى، الجمعة (24 نيسان 2020)، بوفاة شخص مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المحافظة سجلت حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 35 عاماً بعد إصابته بسلالة متطورة من فيروس كورونا".

بغداد اليوم- دهوك

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة (24 نيسان 2020)، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيان موجز تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة دهوك في إقليم كردستان سجلت إصابتين جديدتين بفايروس

بغداد اليوم - بغداد

توقع مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بسبب رفع الحظر جزئياً.

وقال الحجامي في بيان، "وردني من مدير مستشفى الكرخ العام ان هناك توجيه من احدى موظفات الدائرة برفع اسماء المستح

بغداد اليوم البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة (24 نيسان 2020)، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروسا كورونا وتماثل 4 حالات اخرى للشفاء.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الحالات الموجبة الجديدة في المحافظة 2، فيما تماثلت 4

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