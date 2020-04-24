صحة دهوك تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/04/24 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- دهوك

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة (24 نيسان 2020)، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيان موجز تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة دهوك في إقليم كردستان سجلت إصابتين جديدتين بفايروس كوررنا".

وكان محافظ دهوك فرهاد الاتروشي،عبر، أمس الخميس، عن أسفه حول حادثة اطلاق العيارات النارية التي تسببت بإصابة اشخاص اثناء الاحتفال بخلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقال الاتروشي، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم: "نحن جزء من اقليم كردستان، وسنلتزم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة بشان الحظر".

واردف ان "المحافظة اتخذت الاستعدادات اللازمة بشأن تقديم التسهيلات لعودة الناس لمزاولة اعمالهم وستعلن عن التعليمات الخاصة بهذا الامر في اقرب وقت ممكن".

وحول حادثة يوم امس قال الاتروشي ان "عدد الجرحى كان كبيرا، ولكن الاصابات خفيفة ولم يتبق اي منهم في المستشفيات، بعد ان تلقوا العلاج اللازم، ولكن نتأسف على هذه الحادثة".

ولفت الى ان "اولئك الذين تسببوا بالفوضى واطلاق العيارات النارية لا يمثلون المحافظة"، مشددا بالقول "سنلتزم بالتعليمات الصادرة عن حكومة اقليم كوردستان وننفذها بحذافيرها".

وتابع اتروشي ان "تقديم التسهيلات لا يعني السماح بوجود الازدحامات"، مشددا على "التعامل بشكل صارم ووفق القانون مع المخالفين للتعليمات".

من جهته قال مدير صحة دهوك الدكتور نزار عصمت في المؤتمر ان "الطبيب المصاب من المتفانين بعملهم وقدم الخدمات الى الالاف من الناس في المحافظة".

واكد "ضرورة الابتعاد عن الاماكن التي تشهد اكتظاظا بالسكان لان خطر الفيروس لا يزال مستمرا"، داعيا "السكان الى الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية".

ويف وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجل إصابة بفيروس كورونا لطبيب في محافظة دهوك، بعد إعلان المحافظة خالية من كورونا.

وذكرت صحة كردستان، في بيان مقتضب، أنها "سجلت إصابة بفيروس كورونا لطبيب في محافظة دهوك، يبلغ من العمر 46 عاما".

وشهدت دهوك، الواقعة على الحدود العراقية التركية إقامة مراسم احتفالية لما قيل إنه خلو المحافظة من فيروس كورونا، من خلال إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية كما خرج الناس في مواكب بسياراتهم.

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