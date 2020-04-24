دائرة عراقية تتوقع تزايد حالات الإصابات بكورونا بسبب رفع الحظر الجزئي

2020/04/24 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توقع مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بسبب رفع الحظر جزئياً.

وقال الحجامي في بيان، "وردني من مدير مستشفى الكرخ العام ان هناك توجيه من احدى موظفات الدائرة برفع اسماء المستحقين لقطع الأراضي السكنية مما سبب الكثير من الإرباك في العمل، وفي الوقت الذي اؤكد عدم صدور اي توجيه بهذا الموضوع وستتم محاسبة هذه الموظفة اذا ثبت ذلك وسوف يتم رفع اسماء جميع الموظفين ويكتب في بيانات كل موظف عنوانه الوظيفي ومحل العمل وهل هو مستمر بالخدمة ام مجاز او منسب الى مكان آخر ...



إلخ".

وأضاف، "يستثنى من ذلك مدير عام الدائرة فقط، ويبقى التركيز على هدفنا الرئيسي والأسمى وهو محاربة فايروس كورونا وعدم الالتفات الى كل امر يشتت هذه المعركة الشرسة المقدسة، حيث يتوقع تسجيل إصابات كثيرة بعد ان خرج الناس بكثرة في هذه الايام بعد رفع حظر التجوال الجزئي غير ملتفتين للخطر المحدق بهم".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 46 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد في قفزة جديدة بالإصابات بعد يوم من تسجيل 28 اصابة فقط بالفيروس.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، بحسب بيان للصحة انه "تم فحص (2002) نموذج في كافة المختبرات المختصة عدا مختبرات إقليم كردستان؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 64882".

وتابع: "حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ليوم الخميس، (46) إصابة في العراق موزعة كالتالي: "بغداد / الرصافة14، بغداد / الكرخ2، مدينة الطب 1 ، النجف الأشرف9، ميسان 1 ، بابل10، البصرة 7 ، المثنى 1 ،صلاح الدين 1".

واعلن البيان "عدم تسجيل أي وفيات ليوم الخميس"، اما حالات الشفاء فكانت "25 حالة، وكما يلي: "السليمانية 4، اربيل 4، النجف 4 ، ديالى1 ، البصرة 8 ، الديوانية 4".

ونبه البيان الى ان "مجموع الإصابات الكلي بلغ: 1677، ومجموع الوفيات: 83، ومجموع حالات الشفاء: 1171".

وبدأ العراق منذ الثلاثاء الماضي، برفع جزئي لحظر التجوال بعد انخفاض مؤشر الاصابات، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من ان الخروقات التي شهدها الحظر من المواطنين قد تؤدي لارتفاع معدل الاصابات والعودة للحظر الشامل.

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