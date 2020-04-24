إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ 100 ألف في تركيا

2020/04/24 | 16:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة التركيّة تسجيل 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 101790 إصابة.ووفق بيانات الوزارة،فإن 1816 مصاباً يخضعن للعلاج في وحدات العناية المركزة لسوء أحوالهم الصحية…

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